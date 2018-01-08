وزير كويتي سابق أمام المحكمة برغبته

أحال النائب العام في الكويت، اليوم الإثنين، بلاغ وزير الداخلية الأسبق، الشيخ محمد الخالد الصباح، للتحقيق معه بشأن ما نُشر عن مخالفات مالية في وزارة الداخلية، إبان توليه الوزارة، إلى محكمة الوزراء.

وشغل الخالد في التشكيل الحكومي السابق منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكان يحمل حقيبة وزارة الداخلية في الفترة بين أغسطس/ آب 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وكان قد تقدّم قبل يومين ببلاغ إلى النائب العام؛ للتحقيق معه بشأن تقرير لديوان المحاسبة عن مخالفات مالية في وزارة الداخلية وقت توليه حقيبتها.

وقال المحامي عماد السيف إنّ موكله الشيخ محمد الخالد طلب التحقيق معه بشأن ما جاء “من تجاوزات ومخالفات مالية وردت بتقرير ديوان المحاسبة”، نشرته إحدى الصحف اليومية الكويتية، خاصة بـ “بنود الصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤوليتها”.

وأوضح المحامي أن رفع البلاغ “يأتي إحقاقاً للعدل والشفافية، وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي، وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تمامًا عن جعلهم وقودًا لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل”.