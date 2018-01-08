في ندوة بالمنامة.. اتهامات لقطر بالسعي لاختراق أركان الحكم في البحرين

قال الكاتب البحريني يوسف البنخليل، رئيس تحرير جريدة الوطن البحرينية، إن قطر سعت لاختراق أركان الحكم في البحرين ودعم التنظيمات المعارضة في المملكة.

وأوضح البنخليل، خلال مشاركته بندوة “قطر عرّاب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط” بالعاصمة المنامة، اليوم الاثنين، أن قطر شكلت لجنة لتقييم العلاقات مع البحرين، أوصت بضرورة استمرار دعم التنظيمات المعارضة في المملكة واختراق أركان الحكم والتلاعب بمكونات المجتمع البحريني.

وكشف الكاتب أن بلاده شهدت خلال الأعوام الماضية أربع قضايا تجسس قطرية، و”هو ما يبين منهج قطر وطرقها في التدخلات بالمنطقة لضرب القوة العسكرية والسياسية والأمنية” لدولها، موضحًا أن الدوحة تدخلت في 7 مجالات بالبحرين، هي: الأنشطة الاستخباراتية، والتحريض السياسي والإعلامي، والتحالف مع إيران، والتدخلات العسكرية، والتدخلات السياسية، ودعم المنظمات الإرهابية وتمويلها.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن أحمد، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية، خلال كلمته، إن قطر -في حد ذاتها- تمثل أزمة ممتدة في منطقة الشرق الأوسط.

واتهم عبدالله النظام القطري بصناعة الأزمات التي تستهدف دول مجلس التعاون، والدول العربية المحورية، بعد أن وضعت الدوحة نفسها كإحدى أدوات مشاريع الفوضى والتقسيم في المنطقة.

وانطلقت، في وقت سابق اليوم الاثنين، ندوة بعنوان “قطر عرّاب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط”؛ لتسليط الضوء على تاريخ ومظاهر التدخلات القطرية في شؤون مملكة البحرين.

وتستضيف الندوة -التي تعقد برعاية مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”- عددًا من الشخصيات العربية والأجنبية منهم وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير محمد العرابي، ووزير الإعلام اليمني الأسبق الدكتور محمد القباطي، والنائب بمجلس النواب التونسي ليلى الشتاوي، ورئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإستراتيجية فردريك أنسال وآخرين.