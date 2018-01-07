قطر تعتقل 12 من أبناء قبيلة الهواجر لرفعهم أعلام دول خليجية (فيديو)

كشف المستشار السعودي في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن السلطات الأمنية في قطر، اعتقلت 12 شخصا من أبناء قبيلة الهواجر بعد أن احتفوا بأعلام وأسماء قادة دول المقاطعة الخليجية الثلاث في تحدٍ على مايبدو لقادة الدوحة.

ونشر القحطاني مقطع فيديو في حسابه بموقع “تويتر” ظهر فيه احتفال قبلي بالفعل، مبيناً أنه لأبناء قبيلة الهواجر خلال منافسة تراثية، وقد رفعوا أعلام السعودية والإمارات والبحرين، ومجدوا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في بعض الأهازيج.

وقال القحطاني معلقاً “عاجل عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ غانم بن سيف الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين”.

عاجل

عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/a8QHUBXmdE — سعود القحطاني (@saudq1978) January 7, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى “عاجل الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني: لم أصرح عن حفل #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين حتى هذه اللحظة لكي لايقوم التنظيم المجرم باستقصاد الخيارين الهواجر بعد الغفران المره. وأما وقد قام التنظيم باعتقال ١٢ من أفراد القبيلة فانني أحذر وبشدة هذا التنظيم من عواقب هذه الخطوة المجنونة”.

والشيخ سلطان بن سحيم هو أحد أبناء الأسرة الحاكمة لقطر، لكنه أعلن معارضته لسياسة ابن عمه الشيخ تميم بن حمد الحالية، وانضم للمعارضة القطرية التي تضم أعضاء آخرين في العائلة الحاكمة لقطر بجانب شيوخ قبائل ووجهاء من البلد الخليجي الصغير والثري.

ولم تتضح بعد هوية الموقوفين، وما إذا كان بينهم شيوخ أو ووجهاء بارزين من القبيلة، إذ سبق للدوحة أن عاقبت شيوخ قبائل قطرية بسبب مواقفهم من الأزمة الخليجية الحالية، حيث انحازوا لدول المقاطعة ضد سياسة بلادهم.

وأعلنت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، مقاطعة قطر احتجاجاً على سياستها الخارجية الداعمة للإرهاب، وإثارة القلاقل والفوضى في المنطقة، قبل أن تتشكل نواة معارضة قطرية في الداخل والخارج تضم عدداً من أفراد الأسرة الحاكمة للدوحة وشيوخ وأبناء كثير من القبائل التي تمتد مناطق سكنها في عدة دول خليجية.