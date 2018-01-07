إخلاء سبيل النائب الكويتي وليد الطبطبائي في قضية “مواقعة طليقته بالحيلة”

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت الأحد، قرارًا يقضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق النائب وليد الطبطبائي بالسجن 7 سنوات، وإخلاء سبيله في قضية “مواقعة طليقته بالحيلة” إلى حين الفصل في القضية.

وحددت المحكمة الـ4 من آذار/مارس المقبل، موعدًا لعقد جلسة للمرافعة في القضية.

وكان محامي الدفاع عن النائب وليد الطبطبائي، طالب المحكمة بوقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل موكله، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.

يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت بسجن الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن تقدمت طليقته بشكوى ضده اتهمته فيها بمواقعتها بالحيلة، أثناء تواجدهما خارج الكويت في رحلة علاجية لابنتهما.

وشكل هذا الحكم إحراجا كبيرا للطبطبائي وأنصاره من “التيار الإسلامي” الكويتي.

يذكر أن الطبطبائي مسجون حاليا على ذمة قضية اقتحام مجلس الأمة.