سلطان بن سحيم: هذا الفعل إذا قام به حكام الدوحة سيكون نهايتهم 

نقل المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، عن العضو البارز في العائلة الحاكمة بقطر سلطان بن سحيم، قوله إن النظام القطري إذا قام بقمع المشاركين في وسم #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض، ستكون تلك نهايته.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، “الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني يصرّح: إذا قام تنظيم الحمدين بقمع أي مواطن قطري من المشاركين بهاشتاق #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض فسوف أكشف عن وثائق وتسجيلات خطيرة أمام الرأي العام القطري وسوف تكون هذه نهاية هذا التنظيم، — ياخيال المآته احذر ممن إذا قال فعل، هذا ولد سحيم ياولد عاق والده”.

الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني يصرح: اذا قام تنظيم الحمدين بقمع أي مواطن قطري من المشاركين بهاشتاق #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض فسوف أكشف عن وثائق وتسجيلات خطيرة أمام الرأي العام القطري وسوف تكون هذه نهاية هذا التنظيم.

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ياخيال المآته إحذر ممن إذا قال فعل. هذا ولد سحيم ياولد عاق والده — سعود القحطاني (@saudq1978) January 5, 2018

وشهد وسم #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض، على تويتر تفاعلًا كبيرًا، احتجاجًا على مشاركة لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلا، في بطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة حاليًا.

وفي تفاعله مع الوسم قال سلطان بن سحيم عبر حسابه على تويتر “ # تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض متى كان للشعب القطري صوت مسموع لدى النظام القطري قلناها لكم يا شعبنا الحبيب عدوى التقية أصابتنا مع الاحتلال الإيراني لنا، لا تنه عن خلق وتأتي بمثله … عار عليك إذا فعلت عظيم”.

#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض

متى كان للشعب القطري صوت مسموع لدى النظام القطري

قلناها لكم ياشعبنا الحبيب

عدوى التقية اصابتنا مع الاحتلال الايراني لنا

لا تنه عن خلق وتأتى بمثله …

عار عليك إذا فعلت عظيم pic.twitter.com/dIew5t6RCX — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) January 5, 2018

وكان دودي سيلا لعب مباراته في البطولة المخصصة للرجال فقط، يوم الإثنين الماضي، أمام الإسباني فرناندو فيرداسكو، ليخسر المباراة بواقع 4-6 و6-4 و6-0.

وتجنب الإعلام القطري الإشارة لتلك المباراة نهائيًا، في حين واصل تغطيته لنتائج باقي المباريات بشكل طبيعي، مستفيدًا من خروج اللاعب من البطولة مبكرًا.