سجن 4 كويتيين لإدانتهم بالانضمام لداعش

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بسجن 4 مواطنين بمدد متفاوتة بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” والتخطيط لعمليات إرهابية داخل الكويت.

وتراوحت مدة الأحكام بين الـ 3 و 10 و 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، وفقًا لصحيفة “الرأي” الكويتية.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى حول المدانين، بينما تداول بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت معلومات بأن “المدانين هم 3 أشقاء وابن أحدهم، حيثُ تم القبض على أحدهم في الفلبين وتسليمه للكويت، لتنفيذ الحكم بحقهم بعد إدانتهم بالانضمام إلى داعش وتفجير مساجد الشيعة ومضايف العبدلي في الكويت”.

وتعتبر الحكومة الكويتية تنظيم “داعش” من التنظيمات المحظورة في البلاد، حيثُ تفرض عقوبات على كل من ينتسب للتنظيم أو يساهم في تمويله، تصل أحيانًا للسجن عشرات السنين.

وتشارك الكويت في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وسبق أن أوقفت عددًا من مواطنيها قاتلوا بالفعل مع التنظيم، كما حدث مع فهد فرج الملقب بوالي داعش في الكويت، الذي صدر بحقه منذُ أشهر حكمًا بالسجن 35 عامًا على خلفية قضية تعرف بـ “خلية الجهراء الداعشية”.