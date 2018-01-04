الدوحة تتكتم على مشاركة إسرائيلية في بطولة قطر المفتوحة للتنس

تكتمت الدوحة ووسائل إعلامها التي تديرها من داخل وخارج قطر، على مشاركة لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلا، في بطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة حاليًا.

وكان دودي سيلا لعب مباراته في البطولة المخصصة للرجال فقط، يوم الإثنين الماضي، أمام الإسباني فرناندو فيرداسكو، ليخسر المباراة بواقع 4-6 و6-4 و6-0.

وتجنب الإعلام القطري الإشارة لتلك المباراة نهائيًا، في حين واصل تغطيته لنتائج باقي المباريات بشكل طبيعي، مستفيدًا من خروج اللاعب من البطولة مبكرًا.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، قد حضر الأربعاء، إحدى مباريات البطولة في نسختها الـ 25، التي ينظمها الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

وجاءت مشاركة لاعب الكيان الصهيوني بعد أيام من قيام وسائل الإعلام القطرية بشن حملة انتقاد لاذعة ضد السعودية، واتهامها بالسماح للاعبين إسرائيليين بالمشاركة في بطولة الشطرنج الدولية التي أقيمت في الرياض، رغم رفض السعودية النهائي لمشاركتهم في البطولة أو دخول أراضيها.

وتعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي أقامت علاقات مع إسرائيل، كاسرةً مقاطعة ورفض تطبيع، تمسكت به دول الخليج منذ نشوء الكيان المحتل بدعم دولي على أرض دولة فلسطين، وتهجير سكانها قبل نحو 70 عامًا.