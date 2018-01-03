محكمة كويتية تؤيد حكمًا بإسقاط الجنسية عن 19 مواطنًا

قالت صحيفة كويتية محلية اليوم الأربعاء إن محكمة الاستئناف الكويتية أيّدت حكمًا يقضي بإسقاط الجنسية عن 19 مواطنًا كلهم من أسرة واحدة.

وكان المواطنون الذين أسقطت عنهم الجنسية بقرار من الحكومة الكويتية قد حصلوا سابقًا على حكم أول درجة لصالحهم، إلا أن محكمة الاستئناف ألغته، مبررةً ذلك بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في المسائل المتعلقة بسحب الجنسيات، بحسب صحيفة “القبس”.

ويعتبر ملف إسقاط الجنسيات من الملفات الشائكة في الكويت، حيث سبق للحكومة أن أسقطت الجنسية عن عدد من مواطنيها، من أبرزهم الداعية نبيل العوضي والإعلامي سعد العجمي، والنائب السابق عبدالله البرغش وأفراد عائلته.

وأُعيدت الجنسية إلى البرغش وعائلته في وقت لاحق مع 8 عائلات أخرى.

وتستند الحكومة الكويتية في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون بشأن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بالتزوير.