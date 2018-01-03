بالفيديو.. نجاة رئيس الأركان الكويتي محمد الخضر من تحطم طائرته في بنغلاديش

نجا رئيس الأركان الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، والوفد المرافق له، من حادث طائرة كانت تقلهم في بنغلاديش اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة بحسابه بتويتر: “تعرّضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الأركان العامة للجيش، والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت، إذ حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار؛ ما أدى إلى احتكاكها بالأشجار، وهبوطها قبل المهبط”.

وأضاف لاحقًا في تغريدة أخرى أن “الجميع بخير”.

وتناقل نشطاء كويتيون ووسائل إعلام محلية، لقطات فيديو من موقع الحادث، تظهر العسكريين الكويتيين بعد نجاتهم من الحادث وبعضهم يلتقط الصور بهاتفه المتحرك.

الكويت | نجاه رئيس الأركان الجيش الكويتي والوفد المرافق من حادث تحطم طائرة في بنغلاديش . pic.twitter.com/NurWt3Iq5k — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) January 3, 2018