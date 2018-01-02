الغانم: رؤساء البرلمانات الخليجية الستة سيجتمعون في الكويت

أكد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق علي الغانم، الثلاثاء، مشاركة ممثلي الدول الخليجية الست على مستوى الرؤساء في مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي ستستضيفه بلاده الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الغائم قوله، في تصريحات صحفية، إن “اجتماعات اللجان التنسيقية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية تجري على قدم وساق”.

وأوضح أن “أعضاء الوفود وأعضاء اللجان التنسيقية سيصلون غدًا الأربعاء إلى البلاد للتحضير للمؤتمر”.

وأعرب عن أمنياته بأن “توفق الكويت في الخروج بالمؤتمر بشكل ناجح”، مؤكدًا تفاؤله بذلك لأنه يقام تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن الغانم في ختام جلسة لمجلس الأمة، الأربعاء الماضي، استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية في 8 يناير الجاري.

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

ويعد هذا الاجتماع حال عقده أول فعالية خليجية بعد عقد القمة الخليجية الـ38، التي استضافتها الكويت، في 5 ديسمبر الماضي.