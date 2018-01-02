نشطاء كويتيون يشكلون حزبًا سياسيًا من داخل السجن

أعلن 4 نشطاء سياسيين من داخل السجن المركزي في الكويت عن تشكيل حزب سياسي أطلقوا عليه اسم “الحزب الديمقراطي”.

ويقضي النشطاء، وهم: سليمان الجاسم، وراشد الفضالة، ود. مشاري المطيري، وحمد العليان، فترة حبسهم في السجن بعد حكم محكمة الاستئناف التي أدانتهم بقضية اقتحام مجلس الأمة.

وأعلنوا في بيانهم الأول الذي جاء بعنوان “بيان إلى الكويت وحاضرها ومستقبلها وأجيالها القادمة”، أنّ دوافع الحزب وطنية، وغاياته نبيلة، وطموحاته كبيرة للوطن وأجيال المستقبل.

وقالوا في البيان: “قضيّتنا اليوم امتداد لمعركة كويتية وطنية إصلاحية نحو المزيد من الحريات واستكمال الديمقراطية والمشاركة الشعبية”.