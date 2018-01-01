تعليقًا على الاحتجاجات.. روحاني يشير لتصريح محمد بن سلمان

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، خلال اجتماعه برؤساء اللجان التخصصية في برلمان بلاده تعليقًا على الاحتجاجات الجارية، إلى تصريح سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال روحاني دون ذكر الأمير محمد سلمان بالاسم “هذا العدو قالها صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران.. نقول له إن الشعب والمسؤولين سيردون عليك”.

وقلل روحاني من الاحتجاجات الشعبية التي تواجهها حكومته بسبب البطالة والفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية، معتبرًا أن الاحتجاح فرصة وليس تهديدًا، بحسب زعمه.

وأوضح الرئيس الإيراني قائلًا “هذه الأحداث لا أهمية لها، والشعب الإيراني شهد الكثير منها وتجاوزها بسهولة”، واصفًا المحتجين بأنهم “من مثيري شغب وأن الشعب سيرد عليها ومستعدون للنزول للشوارع لحماية النظام والثورة”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قال في مطلع شهر أيار/مايو الماضي خلال مقابلة تلفزيونية إن السعودية تقف بحزم في وجه “نزعة إيران التوسعية” وإن الرياض تعرف أنها هدف للنظام الإيراني متوعدًا بنقل المعركة إلى داخل إيران.