وفاة رائد الأغنية البحرينية الفنان محمد علي عبدالله

لم تكتمل فرحة الوسط الفني في البحرين بالاحتفال برأس السنة الجديدة، حيث فُجع محبو الفنان البحريني القدير، محمد علي عبدالله، بوفاته إثر وعكة صحية.

وتوفي الفنان البحريني، مساء اليوم الإثنين، أول أيام العام الجديد، بعد معاناة مع المرض ختمها بالمكوث لفترة في العناية المركزة، قبل أن يعلن خبر وفاته.

وبحسب موقع “الأيام” الإخباري، يعد محمد علي عبدالله من أشهر من قدّم الأغنية البحرينية، ودفع بها إلى سلم النجومية مع زملائه الفنانين البحرينيين.

ومن أشهر أعماله الفنية التي لاقت أصداء ورواجًا وصل صداهما إلى دول الخليج أغنية “كم سنة وشهور”، وأغنية “وش ذا الونين يا عويشة”، وأغنية “يعني انتي ما تدرين”، وأغنية “اشقد أنا ولهان”، وغيرها من الأغاني التي تميزت بالمفردة البحرينية البحتة واللحن العذب، كما ويعد من أشهر الفنانين الذين غنوا العاطفة الخجولة.