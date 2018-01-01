البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا والامتناع عن السفر إليها

دعت وزارة الخارجية البحرينية رعاياها إلى مغادرة إيران على الفور، وحثت عموم البحرينيين إلى عدم السفر نهائيًا إلى إيران، “تحت أي ظرف كان”؛ بسبب “الاضطرابات” و”أعمال عنف بالغة الخطورة” هناك، مع تواصل الاحتجاجات في أنحاء إيران لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي: “تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين الكرام لعدم السفر نهائيًا وتحت أي ظرف إلى الجمهورية الإيرانية، نظرًا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة، وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة”.

وطلبت الوزارة “من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ضرورة مغادرتها فورًا، مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

وكان التلفزيون الرسمي في إيران اعترف في وقت سابق، اليوم الإثنين، بمقتل 10 أشخاص في الاحتجاجات في طهران ومناطق أخرى، مساء أمس الأحد، ما يرفع الحصيلة إلى 12 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات، الخميس الماضي.

ولم يقدم التلفزيون ملابسات مقتل هؤلاء.