لائحة قانونية لتنظيم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت

تعمل الحكومة الكويتية على صياغة لائحة قوانين تنظم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر”.

وعلى خُطى تنظيم النشر على المواقع الإلكترونية بتطبيق قانون الإعلام الإلكتروني، ستُطبّق الضوابط والقوانين الجديدة أيضًا على الحسابات والمواقع الشخصية.

ووفق ما نشرته صحيفة “الأنباء” ستنص اللائحة على بعض البنود، مثل: “يُمنع انتحال الشخصيات من قبل المستخدمين لأي هدفٍ كان، فمثل هذه الأفعال تؤدي إلى تضليل وإرباك الآخرين، كما يعتبر ذلك من أنواع الخداع”.

كما ستمنع اللائحة “إنشاء أكثر من حساب بهدف القيام بأعمال تخريبية، أو للتأثير في آراء الآخرين، كما ستمنع وضع الصور ذات المحتوي الإباحي في الصور الشخصية، أو التي تظهر في الخلفية، أو حتى في الترويسة”.

كما ستنص اللائحة على عقوبات لمن يستخدم “تويتر” وسيلة إزعاج أو اعتداء على الآخرين.