بالفيديو.. لحظة القبض على قاتل الشرطي العُماني في “ستي سنتر” مسقط

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة القبض على قاتل الشرطي العماني في سيتي سنتر مسقط، أمس السبت، فيما يظهر مقطع آخر أنه “مختل عقليًا” كما ذكرت الشرطة.

إطلاق نار في ستي سنتر عمان من إحدى الجنسيات العربية وتم إلقاء القبض عليه pic.twitter.com/MeuomYJRte — Almarri (@Almarri2011) December 30, 2017

قاتل الشرطي العماني في “ستي سنتر” بالعاصمة مسقط وهو يحمل سكينًا ويراقب داخل المجمع التجاري أمرًا ما.

وظهر القاتل وقد عدّل جلسته على الأرض أكثر من مرة، حيث أشار ناشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه التُقط قبل تنفيذ الجريمة، فيما أشار معلق على الفيديو إلى أنه بعد ارتكاب الجريمة.

وقال معلقون آخرون إن حركات القاتل التي ظهر عليها في مقطع الفيديو تدل على أنه مختل عقليًا، مؤكدين أن نتيجة التحقيقات ستثبت فيما إذا كان مختلاً أم لا، متسائلين في ذات الوقت إن كان مختلاً عقليًا فكيف دخل البلاد.

فيديو????

شاهد قاتل الشرطي العماني قبل تنفيذ جريمته في سيتي سنتر مسقط.#شهيد_الواجب_سعود_الرواحي pic.twitter.com/ayVgwadY8s — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 30, 2017

وكانت شرطة سلطنة عمان قد أكدت أمس السبت، مقتل أحد عناصرها طعنًا بسكين، وإصابة اثنين آخرين، على يد “مختل عقلي” في مجمع “سيتي سنتر”، بالعاصمة العمانية مسقط، في واقعة نادرة من نوعها بالسلطنة.

وقالت الشرطة، في تغريدة على حسابها بتويتر: “بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات”.

وأضافت في تغريدة أخرى، أن “الوسيلة المستخدمة في الجريمة، هي السلاح الأبيض (سكين)، وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم، وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين. ولفتت الشرطة إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقليًا.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، قد أكدوا أن الضحية رجل شرطة، ونشروا صورة له مضرجًا بدمائه، كما بثوا لقطات تظهر تجمع العشرات، في المركز التجاري الشهير بمسقط.