بعد إقلاعها باتجاه الدوحة.. طائرة كويتية تعود إلى المطار لهذا السبب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، يوم الخميس، عودة رحلتها رقم 619 المتجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة بسلام إلى مطار الكويت الدولي، وذلك بعد “انبعاث دخان من موقع شحن الأمتعة”.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “إن الطائرة هبطت بأمان في مطار الكويت الدولي، حيث تم إخراج الركاب منها بسلام”.

وأضافت أنه تم “إجراء اللازم، والتأكد من سلامة الطائرة وخلوها من أي أعطال، وفق إجراءات السلامة الجوية المتبعة”.

وأوضحت أن “الطائرة لا تزال في مطار الكويت الدولي، حيث ستتم إعادة جدولتها لإكمال رحلتها إلى الدوحة”.

وشركة الخطوط الجوية الكويتية، إحدى أقدم شركات الطيران في الخليج، تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم “الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة”، واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100% في 1962.