النيابة العامة في الكويت تقرر حجز 4 متهمين بالإساءة لولي العهد

قررت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، حجز 4 مواطنين وعرضهم عليها لاستكمال التحقيقات في قضية بثهم مقطع الفيديو المسيء لولي العهد الكويتي.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن وزارة الداخلية أحالت المتهمين إلى النيابة العامة بعد نجاح جهاز أمن الدولة الداخلي في كشف هويات المتورطين، معلنة أنها تعمل لضبط متهم خامس هارب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن “جهاز أمن الدولة توصل إلى ضبط المتهمين بعد التحقيقات المكثفة التي أظهرت أن الفيديو المتداول تم تعديله باستخدام برامج مونتاج تقنية من قبل المتهمين الخمسة، ثم قاموا ببثه وتداوله عبر مواقع التواصل”.

وأفاد المصدر بأن “المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة خلال متابعتهم فعاليات افتتاح بطولة (خليجي 23) من خارج استاد جابر في ديوانية أحدهم في منطقة سلوى، وأدلوا باعترافات تفصيلية حول كيفية تعديل حجم الفيديو الأصلي لتقريب مشاهد معينة فيه بعد ملاحظتهم لبعض اللقطات”، لافتًا إلى أن “المتهمين يعملون في وزارة الدفاع ووزارة التربية والإدارة العامة للجمارك وتتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا”.

ولفت المصدر إلى أن “المتهم الخامس الهارب تبين أنه غادر البلاد عبر الحدود البرية»، مشيرًا إلى «مخاطبة السلطات المعنية لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الكويت فور ضبطه”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت أن “إحالة المتهمين إلى النيابة العامة جاء بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة، مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة”، مشيرة إلى أن “هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات مهمة في الدولة”.

وذكرت الوزارة أن «جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن من ضبط أربعة متهمين وجار ضبط متهم خامس هارب ومتوارٍ عن الأنظار، قاموا بإعداد وبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد».

وكانت وزارة الإعلام فتحت تحقيقًا واسعًا وأحالت طاقم عمل نقل فعاليات افتتاح كأس الخليج 23 من مخرجين ومصورين وتقنيين إلى التحقيق في قضية المقطع المصور، حيث كشفت التحقيقات التي شاركت فيها الجهات الأمنية أن المقطع لم يتم تسريبه من منصة كبار الشخصيات، أو من خلال أجهزة النقل والإخراج.