سلطنة عُمان ترحّل 63 “متسللًا” عبر مطار مسقط الدولي‎

أعلنت السلطات العُمانية، اليوم الأربعاء، أنها رحلت 63 من “المتسللين” إلى البلاد، تنفيذًا لأحكام قضائية.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية أن “شرطة عُمان قامت، في اليومين الماضيين، بترحيل 63 متسللًا عبر مطار مسقط الدولي، تنفيذًا لأحكام قضائية؛ لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة”.

ونقلت عن مصدر بشرطة عُمان، لم تسمه، قوله: إنه تم ترحيل المتسللين وفق الإجراءات القانونية والاتفاقيات والمعايير الدولية. ولم تذكر الوكالة جنسيات الأشخاص المبعدين من البلاد.

وفي 2016، ارتفع عدد الوافدين إلى السلطنة بنحو 153 ألفًا و319 وافدًا، ليصل إلى مليونين و81 ألفًا و257 وافدًا، مقابل مليون و927 ألفًا و938 وافدًا في 2015، حسب تقديرات رسمية تعود لشهر فبراير الماضي.

ووفق إحصائيات رسمية لعام 2017، بلغ عدد سكان عُمان نحو 4 ملايين و592 ألفًا و115 نسمة.