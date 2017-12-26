تعيين هادي لوزير معاد للتحالف العربي يثير استغراب اليمنيين

أثار تعيين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لوزير النقل الجديد صالح الجبواني صدمة واستغراب الأوساط السياسية والشعبية في اليمن، نظرًا لموقفه المعادي صراحة للتحالف العربي وتطاوله الدائم على دولة الإمارات العضو البارز في هذا التحالف.

وأعرب سياسيون ونشطاء يمنيون عن صدمتهم من القرار، لافتين إلى أنه أظهر أن الشرعية مخترقة من قبل قطر وأعوانها في اليمن، وعلى رأسهم الجبواني الذي وصفوه بأنه انتقل من “محلل على قناة الجزيرة القطرية إلي وزير.”

وأثار القرار كذلك انتقادات لاذعة لهادي وطبيعة قراراته واختياراته التي رأى معلقون أنها لاتزال تزيد الوضع سوءًا وتعرقل جهود التحالف، بعد أن أدت في البداية إلى تمكين الحوثيين من السيطرة على صنعاء ومناطق واسعة من اليمن قبل أن يتدخل التحالف العربي لإنقاذ البلاد.

وكتبت الناشطة اليمنية بلقيس الريامي “وزير النقل صالح الجبواني الملقب بالحرامي، الذي تم تعيينه اليوم من قبل الفار الهارب هادي، هذه بعض تغريداته ضد دولة الإمارات التي قدمت الكثير لأجل اليمن ..الشرعية تأتي بكل سارق وقاطع طريق لقيادة اليمن يا سادة، إلى أين نحن ذاهبون مع رئيس العصابة المتشرعنه هادي.”

وكتب حامد السعدي : “تعيينات قطريه من مكتب الشرعيه في الرياض، ومن عقر دار التحالف صالح الجبواني مثالًا.”

وأضاف : “: حسن النيات الإماراتيه تجاه حزب (الاخونج) لم تشفع لهم، وردّوا بطعنه غادره بتعيين صالح الجبواني وزيرًا ذلك الشخص الذي فجَر في حق الإمارات.“

حسن النيات الاماراتيه تجاه حزب الاخونج لم تشفع لهم وردوا بطعنه غادره بتعيين صالح الجبواني وزيرا ذلك الشخص الذي فجر بحق الامارات pic.twitter.com/XxsxxfZF5Q — Hamid Alsaadi (@AlsaadiHamid) December 25, 2017

وعلق صلاح اليافعي على صفحته بفيسبوك: “”المحتل الإماراتي” هكذا دومًا يسمي صالح الجبواني دولة الإمارات العربية العضو الفاعل في التحالف العربي، ويروج لاتهامات دويلة قطر، وهو ضيف دائم في الجزيرة، وللعلم صالح الجبواني عيّنه هادي اليوم وزيرًا في حكومة الشرعية التي تزعم أنها جزء من التحالف العربي، وبأنها قطعت علاقاتها بقطرائيل”.

وتداول النشطاء على نطاق واسع صورة من منشور قديم للجبواني يعرب فيه عن رأيه في هادي، إذ كتب ناشط عرف نفسه باسم الرحال بن شجاع: “صورة لرأي صالح الجبواني في هادي .. وأيضًا تأييده للحوثيين .. وللتنويه هذا هو نفسه الجبواني الذي تم تعيينه يوم أمس وزيرًا للنقل .. ماكنّا نريد للشر عية أن تصل إلى هذا المستوى من الانحطاط “

وتساءل الناشط جمال بن عطاف: “الآن كيف يا صالح الجبواني بعد تعيينك وزيرًا للنقل؟ كيف ستتعامل مع افتتاح مطار الريان بـ#حضرموت ،وإعلان طيران الاتحاد الإماراتي عن تدشين رحلات إليه بداية 2018 كما أعلن المحافظ؟ فهل لاتزال على رأيك بأن الإمارات دولة احتلال فتمنعها من ذلك؟ ننتظر منك جوابًا!!.”

وعلق صلاح الجابري: “تعيين رجل مرتزق اشترته قطر ويطلع على قنواتها، يهاجم الإمارات ولاتوجد لديه مبادئ ولا ثوابت وزيرًا للنقل، كيف سيتعامل مع الامارات بعد الإعلان عن رحلات لطيران الاتحاد؟ سيتم دعس صالح الجبواني”.