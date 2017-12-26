لماذا أحيل عدد من الأئمة إلى التحقيق في الكويت؟

كشف وزير العدل والأوقاف الكويتي، الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف أحالت عددًا من الأئمة إلى التحقيق لمخالفتهم لوائح الإمامة، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه المخالفات.

وقال الوزير فهد العفاسي في رد على أسئلة وجّهت له خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء، إن “هناك ميثاقًا لأئمة المساجد، ومن خلاله يتم الالتزام برسالتهم السامية”.

وأضاف أن “من يخالف هذه اللائحة يحال إلى التحقيق، وهناك إحالات تمت فعلًا”، مشيرًا إلى “إحالة 24 إمامًا، لكنه لم يكشف عن طبيعتها أو إلى ما آلت إليه التحقيقات”.

وشدد العفاسي على أن وزارة الأوقاف “تحمي النشء، وتدعم توازن المجتمع من خلال الوسطية التي تعبر عن المجتمع الكويتي”.

في المقابل، رد النائب أحمد الفضل على الوزير بالتشديد على ضرورة تقديم إجابات واضحة “لا مائعة”.

وتابع الفضل: “لا أستطيع تحميلك المسؤولية لأنك جديد” في إشارة إلى تعيينه قبل أسبوعين فقط.

وشدد على أن “هناك اختلالات كبيرة في الوزارة في اختيار الأئمة”، مشيرًا إلى “وجود أشخاص بأعمار صغيرة ليس لديهم خبرة كافية ومع ذلك يعظون الناس وربما يفتون”.