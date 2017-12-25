213.6 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول من 2017‎

أفادت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت 784.1 مليار درهم (213.65 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2017.

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن قيمة التجارة غير النفطية (تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) زادت 1% مقارنة مع 777.6 مليار درهم (96.4 مليار دولار) في النصف الأول 2016.

وبحسب البيانات، شكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة، بـ 535.5 مليار درهم (146 مليار دولار)، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة 32% بما يعادل 248.6 مليار درهم (67.7 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 477.8 مليار درهم (130.2 مليار دولار).

وحققت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم (24.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم (59.2 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية.

وتوقع علي الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، تجاوز إجمالي حجم التجارة العام للإمارات بنهاية العام الجاري 1.7 تريليون درهم (463.2 مليار دولار) في ظل استمرار معدلات النمو الحالية.

وأشار الكعبي، في تعليقه على البيانات الإحصائية، إلى وجود تأثيرات إيجابية كبيرة لخطط التطوير التي تشهدها المنافذ الجمركية الإماراتية على حركة التجارة مع العالم الخارجي.

وتعد الإمارات، العضو في منظمة أوبك، سادس أكبر منتج للنفط في العالم، وتنتج نحو 2.9 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3% من الإنتاج العالمي.