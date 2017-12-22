السفير الإماراتي في تونس يكشف سبب منع التونسيات من السفر على طيران الإمارات

قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الجمعة إن السفير الإماراتي في تونس “سالم الزعابي” أكّد أن منع التونسيات من السفر على متن خطوط طيران الإمارات “كان ظرفيًا ويتعلّق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة”.

وسمحت الشركة الإمارتية للطيران في وقت سابق اليوم بسفر كافة التونسيات المتجهات إلى الإمارات سواء مع عائلاتهن أو بمفردهن، وذلك بعد اللغط الذي أُثير حول منع سفر التونسيات على متن هذه الخطوط اليوم الجمعة، بحسب إذاعة “موازاييك إف إم” التونسية.

وكانت وسائل إعلام تونسية محلية نقلت عن موظف في مكتب التسجيل التابع للشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي اليوم الجمعة، قوله إن تعليمات صدرت بعدم سفر أي امرأة تونسية متجهةً إلى الإمارات على متن خطوط الشركة الإماراتية، باستثناء الحاصلات على الإقامة، أو من لديهن جوازات سفر دبلوماسية، دون تحديد سن معينة، أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضًا رحلات العبور.