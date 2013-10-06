اليمن.. مسلحون يفجرون أنبوب نفط رئيسي

صنعاء – (خاص) من سفيان جبران

فجر مسلحون قبليون الأحد أنبوب نفط في محافظة مأرب شمال شرق اليمن بعبوة ناسفة، يأتي ذلك عقب يومين من إصلاح الانبوب نفسه في مكان آخر، بعد تعرضه للتفجير على يد مسلحين قبل أيام.

ويضخ هذا الأنبوب نحو 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا من منابعه في حقول صافر النفطية بمأرب إلى مرفأ رأس عيسى لتصدير النفط على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن.

وأصبحت أنابيب النفط في محافظة مأرب هدفا سهلا للمخربين التي تتنوع مطالبهم بين الحصول على فرص وظائف حكومية أو توفير خدمات أساسية لمناطقهم، في وقت يعتقد فيه الكثير من اليمنين أن ذلك التخريب مرتبط بصراع سياسي في صنعاء.

وتتكبد اليمن خسائر تقدر بـ15 مليون دولار يوميا جراء توقف ضخ النفط عبر الأنبوب في بلد تعتمد الدولة فيه إلى إيرادات النفط الذي يشكل نحو 70% من الدخل.