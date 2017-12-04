الكويت تخلي سبيل الإعلامي حامد بويابس المتهم بالإساءة للأسرة الحاكمة

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الإعلامي والمغرد المثير للجدل حامد تركي بويابس، المتهم بالإساءة إلى الأسرة الحاكمة في الكويت.

وجاء حكم المحكمة بإخلاء سبيل بويابس مقابل كفالة مالية بأكثر من 3 آلاف دولار، وحجز القضية للحكم في الثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بويابس في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد نشره تغريدات عبر حسابه على “تويتر” تسيء إلى الأسرة الحاكمة، إضافة إلى تحديه أمن الدولة بنشر عنوانه كاملًا عبر صفحته.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسجن فيها بويابس بتهم مشابهة، ففي عام 2015 صدر أمر بحجزه 10 أيام على خلفية إساءاته المتكررة.