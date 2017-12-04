وزراء دول الخليج يصلون الكويت.. ورسالة من أمير قطر للشيخ الصباح قبيل القمة

وصل وزراء دول الخليج المشاركون في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ38، التي تستضيفها دولة الكويت يومي الـ5 والـ6 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ووصل الكويت وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ووزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، ومساعد وزير الخارجية البحريني، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، للمشاركة في المؤتمر.

كما وصل الكويت أيضًا وزير خارجية قطر.

وتزامنًا مع وصول الوزراء تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر .

وتناولت الرسالة، التي سلمها السفير القطري في الكويت، حمد بن علي آل حنزاب، في لقائه بأمير الكويت في قصر بيان جنوب العاصمة، العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، حسبما أشارت وكالة الأنباء الكويتية، الإثنين.

وتأتي رسالة أمير قطر للصباح قبيل يوم من انطلاق القمة الخليجيية المقرر بدأها في الكويت غدًا، وعلى مدار يومين.

وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأحد، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في القمة.

وقال وزير خارجية قطر إنه: “من المفترض أن تتمخض هذه القمة عن آلية واضحة لوضع حد للأزمة الخليجية، التي استمرت 6 شهور”.