قرقاش: الوضع في صنعاء غامض وانتفاضتها الوطنية بحاجة لدعم

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، أن الوضع في العاصمة اليمنية صنعاء “غامض”، وذلك تعليقًا على الاشتباكات الدائرة بين أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومسلحين من جماعة الحوثي.

وقال قرقاش في تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “الوضع في صنعاء غامض، و انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم، والحرب التي وصفها تصريح المرتبك “بالعبثية”؛ هي لحماية الجزيرة العربية من التمدّد الإيراني، وعصاباته الحوثية”.

الوضع في صنعاء غامض و إنتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم، والحرب التي وصفها تصريح المرتبك "بالعبثية" هي لحماية الجزيرة العربية من التمدّد الإيراني وعصاباته الحوثية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 3, 2017

وجاءت تصريحات قرقاش، بعد تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأحد، عن مصدر لم تسمه بوزارة الخارجية، قال فيها، إن “قطر ترحب بأي وساطة، من شأنها إنهاء الحرب “العبثية”، في اليمن”.

وفي تغريدة أخرى، حول الأوضاع في اليمن، قال قرقاش: “أيًا كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة، فإنها أكدت أن ميليشيا الحوثي الإيرانية، مرفوضة يمنيًا، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي”.

وأيا كانت نتائج إنتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن مليشيا الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 3, 2017

وفي وقت سابق، اليوم، قال سكان ووسائل إعلام محلية، إن طائرات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، قصفت مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء، أثناء الليل؛ بهدف دعم أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في قتالهم للميليشيا المتحالفة مع إيران.

وأعلن صالح، أمس السبت، استعداده لفتح “صفحة جديدة”، في العلاقات مع التحالف بقيادة السعودية، في اليمن؛ إذا أوقف هجماته على بلاده، في خطوة، قد تمهد الطريق، أمام إنهاء الحرب، المستمرة منذ نحو 3 أعوام.