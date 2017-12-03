هذا ما حل بصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مفاعل براكة النووي في أبوظبي

قال مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، إن الصاروخ من نوع “كروز” الذي أطلقه الحوثيون، على مفاعل براكه النووي، غرب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سقط في محافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة التابعة للقوات الحكومية، عبد الله الأشرف، في تصريح “للأناضول”، إن “الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون نحو أهداف إماراتية سقط في منطقة السن الأسود في مديرية المطمة، غربي محافظة الجوف”.

وأضاف أن “الصاروخ من نوع كروز مجنح، وسقط قبل نحو نصف ساعة دون أن ينفجر”.

وأشار إلى أن مجسم الصاروخ الذي انفصل إلى قطع، عثر عليه كتابات وشعارات “طائفية”، تؤكد أن مصدر إطلاقه جماعة الحوثيين.

ولم يسفر سقوط الصاروخ في المنطقة الخالية من السكان والخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن سقوط أي ضحايا، حسبما أفاد المتحدث الأشرف، نقلًا عن مصادر له.

وكان مصدر إماراتي مطلع وصف في حديث لـ”إرم نيوز” مزاعم الحوثيين بشأن استهداف مفاعل براكه بأنها: “دعاية كاذبة بهدف حرف الانتباه عن ما يجري حاليًا من انتفاضة ضدهم في صنعاء.”