لهذا السبب.. باكستان تعتقل 4 أمراء قطريين

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن السلطات الباكستانية اعتقلت 4 أمراء قطريين قدموا إلى البلاد من أجل ممارسة هواية الصيد.

ونقل موقع “الوقت” الإيراني المقرب من الحرس الثوري عن الشرطة الباكستانية قولها إن “ما لا يقل عن 4 من الأمراء القطريين اعتقلوا في منطقة نوشكي التابعة لإقليم بلوشستان بتهمة الصيد غير المشروع”.

ووفق المصدر قالت الشرطة الباكستانية إن “القطريين الأربعة كانوا يطاردون الطيور النادرة في المنطقة دون إذن، واحتجزتهم القوات المحلية هناك”.

وقال صيادون باكستانيون في منطقة نوشكي إن “الأمراء القطريين مجهزون تجهيزًا جيدًا ولديهم طيور تستخدم لمطاردة الطيور النادرة”.

يشار إلى أنه في العام الماضي، أدى نشر أخبار عن أعمال غير قانونية لبعض الأمراء القطريين في باكستان إلى جدل واسع، ووعدت الحكومة حينها بـ”التعامل مع هذه التصرفات”.