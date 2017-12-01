البحرين: لا إعاقة لتقديم الرعاية الطبية للمعارض عيسى قاسم

أكدت الحكومة البحرينية أنها لا تمنع الرعاية الطبية عن أي مواطن أو أي شخص يقيم على أراضي البحرين.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، يوم الجمعة، “إنها لم تمنع العناية الطبية عن رجل الدين الشيعي المعارض عيسى قاسم“، مشيرة إلى أن أسرته رفضت أن يتم نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات برعاية الدولة، مع تزايد المخاوف حيال وضعه الصحي المتدهور”.

وأوضحت الوزارة “أنها أرسلت طبيبين إلى منزله بقرية الدراز، إحدى ضواحي العاصمة، للكشف عليه طبيًا، لكن أسرة قاسم رفضت نقله للمستشفى بسيارة إسعاف”.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة أكدت أنها لن تتأخر عن تقديم الخدمة عند طلبها من قبل المريض أو ذويه”، مشددًا على أن الوزارة أصرت على إرسال فريق طبي من اختيارها لمعالجته، وهو ما رفضته الأسرة.

ويعد قاسم من أبرز المعارضين البحرينيين، حيث تزعم تظاهرات للمعارضة عام 2011، وهو قيد الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع، منذ أن أمرت محكمة عام 2016 بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تتضمن خدمة مصالح أجنبية.