بعد تسليم الدعوات للقادة.. شاهد مظاهر الاستعداد للقمة الخليجية في الكويت (صور)  

أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، أنها استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى قادة دول الخليج، والتي تتضمن دعوتهم للمشاركة في القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت يومي 5 و6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في وقت بدت فيه مظاهر الاستعداد لاستضافة القمة متكاملة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، لم تذكر اسمه، أن بلاده “استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتضمنة دعوتهم لحضور الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقررعقدها في الكويت يومي 5 و6 كانون الأول/ديسمبر الجاري”.

وأوضح المصدر أن “سفراء دولة الكويت المعتمدين لدى دول المجلس الشقيقة قاموا بتسليم الرسائل”.

وأعلنت وكالات الأنباء الرسمية في كل من قطر، وسلطنة عُمان، أمس الخميس، تسلّم زعيميْ دولتيْهما دعوتيْ أمير الكويت لحضور القمة.

وفي غضون الغموض حول النجاح في جمع قادة الخليج في قمة كاملة النصاب، رغم أزمة قطر، تزيَّنت شوارع الكويت منذ صباح اليوم الجمعة، بأعلام الدول الخليجية الست، على بعد 4 أيام من انعقاد القمة الثامنة والثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت صور وفيديوهات وثّقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفع أعلام الدول الخليجية إضافة إلى علم مجلس التعاون الخليجي في الشوارع و الطرق الرئيسة.

وأبدى الكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلهم مع رفع أعلام الدول الخليجية الست، متأملين أن “تسفر القمة عن انفراج الأزمة” القائمة منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وعبَّرت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم عن فرحتها برؤية أعلام الدول الخليجية مرفوعة في شوارع الكويت، وقالت :”لم تكن فرحتي بأي يوم من الأيام أكبر من فرحتي اليوم وأنا أرى أعلام دول الخليج العربي تزيّن شوارع بلادي.. بإذن الله خليجنا واحد.. ومصيرنا واحد”.

وغرّدت الكاتبة الكويتية “فجر السعيد” عبر حسابها على “تويتر” قائلةً: “رؤية أعلام دول مجلس التعاون في شوارع الكويت يوم #عيد، وعيّدي يا بلادي وأنشدي”.

وقال المغرد الكويتي مشاري الحمد:”رفع أعلام دول الخليج في شوارع الكويت استعدادًا لاستقبال قادة دول مجلس التعاون، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح والسداد”.

وكانت صحيفة “الراي” الكويتية قد أكدت وفق مصادرها عقد القمة الخليجية كاملة النصاب في الخامس والسادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري في الكويت.