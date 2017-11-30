الكويت تدعو السلطان قابوس لحضور القمة الخليجية

تلقَّى سلطان عُمان قابوس بن سعيد، يوم الخميس، رسالة خطية من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوته للمشاركة في القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية :” إن خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، تسلَّم الرسالة نيابة عن السلطان، خلال استقباله بمكتبه اليوم الخميس السفير الكويتي فـهـد حـجـر المطـيري”.

وكان دبلوماسي كويتي قال يوم أمس الأربعاء:”إن بلاده وجَّهت دعوات لدول الخليج لحضور القمة الخليجية، وتنتظر الردَّ.”

و نقلت صحيفة “الراي” الكويتية، الأربعاء عن مصادر دبلوماسية، لم تسمها، قولها:”إن القمة الخليجية ستُعقد كاملة النصاب يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الثاني المقبل في الكويت”.

ويقوم أمير الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي بقطع علاقاتها مع الدوحة، إثر اتهامها بالضلوع في تمويل الإرهاب.