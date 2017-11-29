صحيفة: القمة الخليجية ستعقد بالكويت “كاملة النصاب”

صحيفة: القمة الخليجية ستعقد بالكويت “كاملة النصاب”

المصدر: فريق التحرير

نقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن القمة الخليجية ستعقد في الخامس والسادس من كانون الثاني/ديسمبر المقبل في الكويت.

وأضافت المصادر التي لم تسمها الصحيفة أن القمة ستعقد “كاملة النصاب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويمثل انعقاد القمة انفراجا في الأزمة الخليجية القائمة منذ حزيران/يونيو الماضي.

ويقوم أمير الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 حزيران/يونيو الماضي بقطع علاقاتها مع الدوحة

من جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها “إن قمة دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعقد في الكويت في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول”.

وبسؤال أحد المصادر المقربة من كواليس الاجتماع حول مستوى التمثيل في القمة وإمكانية حضور قطر، قال المصدر إن هذا الأمر “غير واضح حتى الآن”.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الداخلية قررت منع الإجازات السنوية والإدارية اعتباراً من اليوم استعداداً للقمة الخليجية.

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