صحيفة: القمة الخليجية ستعقد بالكويت “كاملة النصاب”

نقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن القمة الخليجية ستعقد في الخامس والسادس من كانون الثاني/ديسمبر المقبل في الكويت.

وأضافت المصادر التي لم تسمها الصحيفة أن القمة ستعقد “كاملة النصاب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويمثل انعقاد القمة انفراجا في الأزمة الخليجية القائمة منذ حزيران/يونيو الماضي.

ويقوم أمير الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 حزيران/يونيو الماضي بقطع علاقاتها مع الدوحة

من جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها “إن قمة دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعقد في الكويت في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول”.