محكمة بحرينية ترجئ محاكمة المعارض البارز علي سلمان بتهمة التخابر مع قطر

أرجأت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، محاكمة أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، المعارض البارز علي سلمان، بتهمة التخابر مع قطر إلى نهاية الشهر المقبل.

وذكرت النيابة العامة البحرينية أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت، اليوم، تأجيل نظر القضية المتهم فيها سلمان وعضوين آخرين من مجلس إدارة الجمعية المنحلة، إلى جلسة الـ28 من كانون الأول/ديسمبر المقبل؛ للإطلاع وإعلان المتهمين الثاني والثالث.

وحضر سلمان جلسة اليوم، بعدما امتنع عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة، التي انعقدت أمس الأول الإثنين، ومعه هيئة دفاعه المؤلفة من أربعة محامين. ولا يزال المتهمان الآخران فارين.

وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لسلمان تهمة التخابر مع قطر.

وتضمنت الاتهامات “السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها؛ للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة؛ من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”.

وقالت النيابة: إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر “معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، خلال فترة الأزمة، التي تعرضت لها المملكة عام 2011 “، واتهمتهم بتلقي “دعم مالي من الجانب القطري؛ مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد”.

وقالت مصادر محلية: إنه في حال الإدانة؛ فإنه قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من جنسيتهم.

يذكر أن سلمان يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات في اتهامات بالتحريض، وإهانة وزارة الداخلية.

وكان القضاء البحريني حل العام الماضي جمعية الوفاق، الشيعية في البحرين، وأدانها بـ”الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف، واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها”.