الملك سلمان يلتقي رئيس وزراء باكستان في الرياض

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء باكستان، شاهد خاقان عباسي، الذي يزور المملكة حاليًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: إنه “جرى خلال الجلسة، استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

وكان رئيس وزراء باكستان مصحوبًا بوزير الخارجية، خواجة محمد آصف، ورئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجواء، ومدير عام الاستخبارات، الفريق نويد مختار.

وعقب المباحثات، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع السعودي، رئيس وزراء باكستان، وبحثا تطورات الأحداث الإقليمية.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني، شاهد خاقان عباسي، السعودية في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومًا.

وتعد هذه أول زيارة لعباسي للسعودية منذ توليه مهام منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي.