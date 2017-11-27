الكويت.. أحكام بسجن البراك والطبطبائي وآخرين في قضية اقتحام مجلس الأمة

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس عدد من النواب بالإضافة إلى شباب من المتورطين في قضية اقتحام مجلس الأمة في العام 2011.

وتضمن حكم المحكمة السجن 7 سنوات للعضو السابق في مجلس الأمة وعضو كتلة العمل الشعبي، مسلم البراك، لإدانته بالتحريض على الاقتحام، كما صدر حكم بحبس كل من مبارك الوعلان وسالم النملان والنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم 5 سنوات مع الشغل.

فيما قضت المحكمة بحبس متورطين شباب في قضية الاقتحام بالحبس 5 سنوات.

وتعود أحداث اقتحام المجلس إلى عام 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث طالب مئات المعارضين بإقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب تهم بالفساد.

وألغت محكمة الاستئناف براءة المتهمين في قضية الاقتحام مؤكدة أنهم “ارتكبوا جريمة علنية”.

وكانت محكمة بداية كويتية، برأت في 2013، 70 ناشطًا معارضًا، بينهم تسعة نواب سابقين، من تهمة الاقتحام.

وواجه المتهمون حينها تهم اقتحام مبنى عام، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة السلطات، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.