بعد إصابته بالسرطان.. أول متبرع بكليته في سلطنة عمان يبحث عن بنكرياس (صورة)

بدأ مواطن عماني يعتبر أول شخص في السلطنة يتبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ شقيقه، رحلة البحث عن متبرع بنكرياس لنفسه بعد إصابته بسرطان الغدد اللمفاوية.

وكان سعيد الحبسي البالغ من العمر “46 عامًا”، تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه أحمد عام 1992، ثم تبرع بجزء من كبده لشقيق آخر عام 2003، وهما الآن في صحة جيدة.

وقال سعيد لصحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية: “أنا كنت أول شخص في السلطنة يتبرع بكلية لشخص آخر، والآن أنا أبحث عن متبرع بنكرياس لنفسي، قال لي الأطباء: إن البنكرياس يمكن أخذه من شخص متوفى خلال 72 ساعة من وفاته، وزرعه في جسدي.”

وأفاد سعيد بأن “العملية باهظة التكاليف، وأنه يمكن إجراؤها في الصين أو الفلبين” مضيفًا أن “الأطباء في عمان أزالوا نحو ثلثي البنكرياس من جسمه لتخفيف الألم”.

وأوضح أنه “أجريت تلك العملية قبل نحو 13 سنة، وخف الألم بشكل كبير لكن مؤقتًا، لأن معاناتي مع الألم عادت، وأصبحت بحاجة لعملية زرع بنكرياس.”

وذكر بأن “مرضه دفعه للقيام بأعمال إنسانية تطوعية مثل مساعدة ضحايا الأعاصير في الفلبين ومناطق أخرى، بعد التحاقه بالصليب الأحمر، والهلال الأحمر” مشيرًا إلى أن “كل ما أطلبه الآن هو فرصة ثانية في الحياة.”