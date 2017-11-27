وزير سعودي يكشف أسباب استهداف قطر و”جماعة الإخوان” علماءَ السعودية

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، أن الحرب السرية التي يشنها تنظيم الإخوان المسلمين ضد علماء بلاد الحرمين خرجت للعلن.

وقال القحطاني -في سلسلة تغريداتٍ على موقع “تويتر” اليوم الاثنين- :” الحرب السرية التي يشنها تنظيم الإخوان المسلمين ضد علماء بلاد الحرمين خرجت للعلن ولله الحمد، فقد بثت قناة الجزيرة تقريرًا هاجمت فيه الدعوة السلفية بأقذر العبارات؛ وهذا من محاسن أزمة قطر، فبحماقاتهم يكشفون كل يوم جزءًا من مؤامراتهم التي أدت لتأديبهم وعزلهم”.

الحرب السرية التي يشنها تنظيم الإخوان المسلمون ضد علماء بلاد الحرمين خرجت للعلن ولله الحمد.

فقد بثت قناة الجزيرة تقريرًا هاجمت فيه الدعوة السلفية بأقذر العبارات، وهذا من محاسن أزمة قطر، فبحمقاتهم يكشفون كل يوم جزءًا من مؤامراتهم التي أدت لتأديبهم وعزلهم. https://t.co/Es1ElAIJ0V — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وأضاف في تغريدة “من المضحكات المبكيات أن يتهم الإخوان المسلمون علماءَ السلفِ بذلك، وكما قيل “رمتني بدائها وانسلت”! فالطاعة المطلقة هي من أركان البيعة العشرة لدى الإخوان؛ فمن أخلَّ بهذا الركن مات ميتةً جاهليةً، قال حسن البنا عن ذلك: “أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولاشك ولاحرج”.

ومن المضحكات المبكيات أن يتهم الإخوان المسلمون علماء السلف بذلك، وكما قيل رمتني بدائها وانسلت!

فالطاعة المطلقة هي من أركان "البيعة" العشرة لدى الإخوان، فمن أخل بهذا الركن مات ميتة الجاهلية، قال حسن البنا عن ذلك: "أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولاشك ولاحرج". — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وأردف المسؤول السعودي قائلًا: “تحاول السلطة القطرية يائسة مع تنظيم الإخوان المسلمين القيام بقلب الحقائق الجلية؛ فجعلت من العلاقة المميزة بين ولاة الأمر والعلماء دليلًا مزعومًا على عدم مصداقية العالِم! بينما علاقة زعيم تنظيم الحمدين والمسجون مرسي برويبضة اللجان الشرعية في تنظيمهم هي دلالة لتمكين الشرع والدين!”.

وتحاول السلطة القطرية يائسة مع تنظيم الإخوان المسلمين القيام بقلب الحقائق الجلية فجعلت من العلاقة المميزة بين ولاة الأمر والعلماء دليلًا مزعومًا على عدم مصداقية العالم! بينما علاقة زعيم تنظيم الحمدين والمسجون مرسي برويبضة اللجان الشرعية في تنظيمهم هي دلالة لتمكين الشرع والدين! — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وأوضح القحطاني في تغريدة أخرى:” أن حسن البنا يقول عن بيعتهم إن نظامها “صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العسكرية” فما معنى ذلك؟ يقول مرشد الإخوان في حينها عمر التلمساني في شرح ذلك واصفًا لبيعته مع حسن البنا: “كنا بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله” و”نسمع بسمع البنا ونرى برأي البنا”.

يقول حسن البنا عن بيعتهم أن نظامها: "صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العسكرية" فما معنى ذلك؟ يقول مرشد الإخوان في حينها عمر التلمساني في شرح ذلك واصفًا لبيعته مع حسن البنا: "كنا بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله" و "نسمع بسمع البنا ونرى برأي البنا". — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وتابع الوزيرالقحطاني في سلسلة تغريداته :” أنه من الأمور اللافتة بالتقرير خاتمته المضحكة التي تقول: إن شعار علماء السعودية هو (أطع، اتبع، ونفذ)!، وهذه كذبة معلومة وتهمة مردود عليها، فعلماء السعودية الكبار مثل: ابن ابراهيم وابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم من مصابيح الدجى، يقولون: إن الطاعة مشروطة في طاعة الله ولا طاعة في معصية.”

من الأمور اللافتة بالتقرير خاتمته المضحكة.. تقول: أن شعار علماء السعودية هو (أطع، اتبع،نفذ)!

وهذه كذبة معلومة وتهمة مردود عليها.

فعلماء المملكة الكبار مثل ابن ابراهيم وابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم من مصابيح الدجى يقولون أن الطاعة مشروطة في طاعة الله ولا طاعة في معصية.. — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وكشف القحطاني عن محاولة ما وصفه بـ تنظيم الحمدين شراء المؤسسة الشرعية السعودية قائلًا :”إن تنظيم الحمدين يحاول شراء المؤسسة الشرعية السعودية بالمال إلا أنهم أذهلوه بزهدهم، فحاولوا شراء طويلبة علم لا قيمة لهم إلا بجوازهم الأخضر، وقاموا ببناء مؤسسات دينية سياسية إخوانية في قطر وأنفقوا المليارات، إلا أن وعي المسلمين بدد خططهم، وجاءت رصاصة الرحمة بتصنيف الدول الـ ٤ لمؤسساتهم بالإرهابية.”

وقد حاول #تنظيم_الحمدين شراء المؤسسة الشرعية السعودية بالمال فأذهلوه بزهدهم، فحاول شراء طويلبة علم لاقيمة لهم إلا بجوازهم الأخضر وقام ببناء مؤسسات دينية سياسية اخوانية في قطر وأنفق المليارات، إلا أن وعي المسلمين بدد خططهم،وجاءت رصاصة الرحمة بتصنيف الدول ال ٤ لمؤسساتهم بالإرهابية — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وأردف في تغريدة أخرى :”ولا شك أن المؤسسة الشرعية في السعودية كانت هدفًا دائمًا لتنظيم الحمدين وللإخوان المسلمين، فهي من كانت السد المنيع أمام تطبيعهم مع إسرائيل، وجعلتهم يتراجعون عن ذلك بعد أن قطعوا شوطًا طويلًا في ذلك، وهي السد الذي تصدى لسيل ثورات ربيعهم المشؤوم ومؤامراتهم القذرة.”

ولاشك أن المؤسسة الشرعية في السعودية كانت هدفًا دائمًا لتنظيم الحمدين وللاخوان المسلمين، فهي من كانت السد المنيع أمام تطبيعهم مع اسرائيل وجعلتهم يتراجعون عن ذلك بعد أن قطعوا شوطًا طويلًا في ذلك، وهي السد الذي تصدى لسيل ثورات ربيعهم المشؤوم ومؤامراتهم القذرة. — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وتساءل المستشار في الديوان الملكي السعودي في تغريدة له:” فإذا كان تنظيم الحمدين يرى أن علو كعب العالِم هو بقابليته للرقص والهز على طبلة السياسي، فإن مهبط الوحي يرى أن مصداقية العالِم بقول الحق وعلو كعبه بمقدار علمه، والحب في الله والكره في الله والعهد هو: صدق النصيحة. ولله الحمد والمنة.”

فإذا كان #تنظيم_الحمدين يرى أن علو كعب العالم هو بقابليته للرقص والهز على طبلة السياسي ، فإن مهبط الوحي يرى أن مصداقية العالم بقول الحق وعلو كعبه بمقدار علمه والحب في الله والكره في الله والعهد هو: صدق النصيحة. ولله الحمد والمنة. — سعود القحطاني (@saudq1978) November 27, 2017

وكشف المسؤول السعودي واقعة تاريخية وصفها بالمضحكة قائلًا:” سأكشف لكم عن واقعة تاريخية مضحكة، جاء زعيم #تنظيم_الحمدين باكيًا طالبًا للعفو بحضرة الكبار، فوبخوه بشدة عن دعم القرضاوي لحزب الله فرد بخنوع وسوقية: “طال عمرك لو تبي أخليه يتحزم ويرقص مصري أبشر” وفور عودته أرسل وزير خارجية قطر حينها مقطعًا هذه خلاصته”