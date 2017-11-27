وزير سعودي يكشف أسباب استهداف قطر و”جماعة الإخوان” علماءَ السعودية

وزير سعودي يكشف أسباب استهداف قطر و”جماعة الإخوان” علماءَ السعودية

المصدر: فريق التحرير

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، أن الحرب السرية التي يشنها تنظيم الإخوان المسلمين ضد علماء بلاد الحرمين خرجت للعلن.

وقال القحطاني -في سلسلة تغريداتٍ على موقع “تويتر” اليوم الاثنين- :” الحرب السرية التي يشنها تنظيم الإخوان المسلمين ضد علماء بلاد الحرمين خرجت للعلن ولله الحمد، فقد بثت قناة الجزيرة تقريرًا هاجمت فيه الدعوة السلفية بأقذر العبارات؛ وهذا من محاسن أزمة قطر، فبحماقاتهم يكشفون كل يوم جزءًا من مؤامراتهم التي أدت لتأديبهم وعزلهم”.

وأضاف في تغريدة “من المضحكات المبكيات أن يتهم الإخوان المسلمون علماءَ السلفِ بذلك، وكما قيل “رمتني بدائها وانسلت”! فالطاعة المطلقة هي من أركان البيعة العشرة لدى الإخوان؛ فمن أخلَّ بهذا الركن مات ميتةً جاهليةً، قال حسن البنا عن ذلك: “أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولاشك ولاحرج”.

وأردف المسؤول السعودي قائلًا: “تحاول السلطة القطرية يائسة مع تنظيم الإخوان المسلمين القيام بقلب الحقائق الجلية؛ فجعلت من العلاقة المميزة بين ولاة الأمر والعلماء دليلًا مزعومًا على عدم مصداقية العالِم! بينما علاقة زعيم تنظيم الحمدين والمسجون مرسي برويبضة اللجان الشرعية في تنظيمهم هي دلالة لتمكين الشرع والدين!”.

وأوضح  القحطاني في تغريدة أخرى:” أن حسن البنا يقول عن بيعتهم إن نظامها “صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العسكرية” فما معنى ذلك؟ يقول مرشد الإخوان في حينها عمر التلمساني في شرح ذلك واصفًا لبيعته مع حسن البنا: “كنا بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله” و”نسمع بسمع البنا ونرى برأي البنا”.

وتابع الوزيرالقحطاني في سلسلة تغريداته :” أنه من الأمور اللافتة بالتقرير خاتمته المضحكة التي تقول: إن شعار علماء السعودية هو (أطع، اتبع، ونفذ)!، وهذه كذبة معلومة وتهمة مردود عليها، فعلماء السعودية الكبار مثل: ابن ابراهيم وابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وغيرهم من مصابيح الدجى، يقولون: إن الطاعة مشروطة في طاعة الله ولا طاعة في معصية.”

وكشف القحطاني عن محاولة ما وصفه بـ تنظيم الحمدين شراء المؤسسة الشرعية السعودية قائلًا :”إن تنظيم الحمدين  يحاول شراء المؤسسة الشرعية السعودية بالمال إلا أنهم أذهلوه بزهدهم، فحاولوا شراء طويلبة علم لا قيمة لهم إلا بجوازهم الأخضر، وقاموا ببناء مؤسسات دينية سياسية إخوانية في قطر وأنفقوا المليارات، إلا أن وعي المسلمين بدد خططهم، وجاءت رصاصة الرحمة بتصنيف الدول الـ ٤ لمؤسساتهم بالإرهابية.”

وأردف في تغريدة أخرى :”ولا شك أن المؤسسة الشرعية في السعودية كانت هدفًا دائمًا لتنظيم الحمدين وللإخوان المسلمين، فهي من كانت السد المنيع أمام تطبيعهم مع إسرائيل، وجعلتهم يتراجعون عن ذلك بعد أن قطعوا شوطًا طويلًا في ذلك، وهي السد الذي تصدى لسيل ثورات ربيعهم المشؤوم ومؤامراتهم القذرة.”

وتساءل المستشار في الديوان الملكي السعودي في تغريدة  له:” فإذا كان تنظيم الحمدين يرى أن علو كعب العالِم هو بقابليته للرقص والهز على طبلة السياسي، فإن مهبط الوحي يرى أن مصداقية العالِم بقول الحق وعلو كعبه بمقدار علمه، والحب في الله والكره في الله والعهد هو: صدق النصيحة. ولله الحمد والمنة.”

وكشف المسؤول السعودي واقعة تاريخية وصفها بالمضحكة  قائلًا:” سأكشف لكم عن واقعة تاريخية مضحكة، جاء زعيم #تنظيم_الحمدين باكيًا طالبًا للعفو بحضرة الكبار، فوبخوه بشدة عن دعم القرضاوي لحزب الله فرد بخنوع وسوقية: “طال عمرك لو تبي أخليه يتحزم ويرقص مصري أبشر” وفور عودته أرسل وزير خارجية قطر حينها مقطعًا هذه خلاصته”

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