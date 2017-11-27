قرقاش : “الحل في سوريا سياسي لكنه لا يمكن أن يكون حلًا إيرانيًا أو تركيًا”

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الإثنين، أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون تركيًا أو إيرانيًا، بعيدًا عن الدور العربي.

وقال قرقاش عبر حسابه على “تويتر”:” إن الحل السياسي في سوريا، هو الطريق الوحيد للأزمة الدموية المشتدة؛ ولكنه بكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلًا إيرانيًا أو تركيًا، وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي”.

الحلّ السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد لأزمة دموية مشتدة، ولكنه، وبكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلاّ إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 27, 2017

وانتقد قرقاش في تغريدة ثانية ما وصفه بالدور الثانوي للدول العربية في الأزمة السورية، قائلًا: “إن من المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي؛ فباستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة؛ نرى أن التوافق الروسي الإيراني التركي غالب، والدور العربي ثانوي”.

المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي، فبإستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة، نرى أن التوافق الروسي الإيراني التركي غالب والدور العربي ثانوي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 27, 2017

وكانت المعارضة السورية اجتمعت، الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض، من أجل توحيد وفدها برئاسة نصر الحريري في مفاوضات جنيف 8، التي تنطلق يوم الثلاثاء الـ28 من تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، بمشاركة مخلتف أطراف النزاع السوري تحت رعاية أممية.