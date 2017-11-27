قرقاش : “الحل في سوريا سياسي لكنه لا يمكن أن يكون حلًا إيرانيًا أو تركيًا”

قرقاش : “الحل في سوريا سياسي لكنه لا يمكن أن يكون حلًا إيرانيًا أو تركيًا”

المصدر: فريق التحرير

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش،  يوم الإثنين، أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون تركيًا أو إيرانيًا، بعيدًا عن الدور العربي.

وقال قرقاش عبر حسابه على “تويتر”:” إن الحل السياسي في سوريا، هو الطريق الوحيد للأزمة الدموية المشتدة؛ ولكنه بكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلًا إيرانيًا أو تركيًا، وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي”.

وانتقد قرقاش في تغريدة ثانية ما وصفه بالدور الثانوي للدول العربية في الأزمة السورية، قائلًا: “إن من المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي؛ فباستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة؛ نرى أن التوافق الروسي الإيراني التركي غالب، والدور العربي ثانوي”.

وكانت المعارضة السورية اجتمعت، الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض، من أجل توحيد وفدها برئاسة نصر الحريري في مفاوضات جنيف 8، التي تنطلق يوم الثلاثاء الـ28 من تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، بمشاركة مخلتف أطراف النزاع السوري تحت رعاية أممية.

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