حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات لإساءته للسعودية

قضت محكمة الجنايات الكويتية الأحد، بحبس المغرد محمد السلمان مدة 7 سنوات، بتهمة الإساءة إلى السعودية وإذاعة أخبار كاذبة.

وجاء حكم المحكمة بالحبس مع الشغل والنفاذ، بعد أن رأت المحكمة أن مواد الاتهام تنطبق على المتهم الذي أساء إلى السعودية، من خلال تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

ولا تعتبر هذه الحالة الأولى لمعاقبة مغردين بالتهمة نفسها، حيث تمت إحالة مغردين سابقًا من قبل النيابة العامة إلى المحكمة، لمعاقبتهم بسبب مخالفتهم للقانون بالإساءة إلى دول الجوار.

وكانت النيابة العامة أحالت قبل أيام، المغرد الكويتي عبد الله محمد الصالح إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين، من خلال تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”، إلا أن جلسة المحكمة قد تأجلت بسبب تخلف الصالح عن الحضور لتواجده خارج الكويت.

ولعبت الكويت ولاتزال دور الوسيط في الأزمة الخليجية، التي اندلعت في 5 حزيران/يوليو الماضي، عندما قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب وتهديد أمن دول المنطقة بما فيها دول المقاطعة، في الوقت الذي تنفي فيه قطر تلك الاتهامات.