“أنبوب” يثير شبهات حول علاقة مهندس وافد بـ”داعش” في الكويت (صورة)

أثار أنبوب “غريب” عليه شعار تنظيم “داعش” انتباه حارس عمارة في الكويت، فأبلغ الجهات الأمنية على الفور والتي وصلت للشقة للوقوف على الوضع والتحقيق في الأمر.

وتقدم حارس العقار، الواقع في منطقة “الأحمدي”، ببلاغ لجهاز أمن الدولة، أفاد فيه بأنه عثر على “بايب” أو “أنبوب” مكتوب عليه كلمة “داعش، وفقاً لما ذكرته، اليوم الأحد، صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وتبين خلال التحقيقات أن وافدًا مصريًا يقيم فيها، وعند استدعائه، أفاد أن “الأنبوب” هو عبارة عن لعبة كان ابنه يلعب بها، خلال وجوده في الكويت، وقام الأب بفتحه ليؤكد خلوه من أي مواد متفجرة أو أجسام غريبة.

وأوضحت الصحيفة أن تحقيقات جهاز أمن الدولة قادت إلى مهندس مصري كان يقيم في الشقة فتواصل الجهاز مع السلطات المصرية للتحقيق مع طالب في كلية الهندسة للتأكد من انتماءاته الفكرية، وما إذا كانت له علاقة بتنظيم “داعش”.