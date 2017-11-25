الكويت.. طرد عسكريين من الخدمة لتحرشهما بأجنبي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسريح عسكريين اثنين؛ لمخالفتهما الآداب العامة بعد ظهورهما في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يصوران شابًا أجنبيًا، ويتلفظان بعبارات مسيئة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية: إنه وبعد التحقيق معهما، وبثبوت المخالفة؛ تقرر تسريحهما من الخدمة العسكرية.

رجال أمن يتحرشون بوافد أجنبي في الكويت pic.twitter.com/50Qt6wkQAt — نورا خالد الخالدي (@norakhaldy) October 29, 2017

وأضافت “وفقًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح، بضرورة محاسبة من لا يلتزم بالانضباط، والضبط والربط، من منتسبي الوزارة، قامت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش باستدعاء اثنين من منتسبي وزارة الداخلية ظهرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يصوران شابًا أجنبيًا، ويتلفظان بعبارات مسيئة، وبعد التحقيق معهما، وبثبوت المخالفة؛ تقرر تسريحهما من الخدمة العسكرية للصالح العام”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، على نطاق واسع، وسط مطالبات بإلقاء القبض على أفرد الأمن.

ووثّق مقطع الفيديو قيام رجال أمن تابعين لقطاع الأمن العام أثناء دورية اعتيادية، بالتحرش لفظيًا بالوافد الأجنبي، الذي كان يسير في أحد الشوارع برفقة كلبيه، خلال سيرهم ببطء بجانبه وسؤاله بطريقة ساخرة عن جنسيته.