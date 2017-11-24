تقرير: الأمن الكويتي يبحث عن 40 ألف مطلوب

أفاد تقرير إخباري، الجمعة، بأن 40 ألف شخص مطلوبون للأمن الكويتي على ذمة قضايا معظمها مالية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني مطلع قوله: إن “10 آلاف مواطن ومقيم صدرت بحقهم أحكام قضائية جنائية واجبة النفاذ، لكنهم هاربون من وجه العدالة، إضافة إلى 30 ألفًا آخرين مطلوبين على ذمة قضايا مالية”.

وأَضاف المصدر، أن “الحملات الأمنية التي تنفذها القطاعات الميدانية ساهمت بشكلٍ كبير في ضبط عشرات المطلوبين على ذمة قضايا مالية، فضلًا عن ضبط بعض المحكومين الهاربين”.

وطالب المصدر “بعودة تنشيط الفرقة التي تشكّلت في العام 2014 من المباحث الجنائية، والقوات الخاصة، والتنفيذ الجنائي، والأمن العام؛ لضبط جميع الهاربين الذين يشكلون خطرًا على الأمن، كون هذه الفرقة حققت نجاحات كبيرة في ضبط نحو 3 آلاف محكوم هارب خلال نحو 18 شهرًا فقط”.