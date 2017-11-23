أمير الكويت يغادر المستشفى بعد فحوص طبية

قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم الخميس، إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر المستشفى بعد فحوص طبية ناجحة، وذلك بعد يوم من دخوله المستشفى؛ إثر إصابته بنزلة برد.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قوله: إن أمير البلاد “غادر المستشفى صباح اليوم، بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة، والتي تكللت نتائجها بتوفيق الله تعالى بالنجاح”.

وكانت الوكالة قالت، أمس: إن أمير الكويت (88 عامًا)، دخل المستشفى؛ لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة؛ إثر نزلة البرد، التي تعرض لها.