من هو حسن سلطان المصنف الخامس في قائمة الإرهاب الثالثة؟

أصدرت دول الرباعية العربية المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة جديدة تضم كيانات وأشخاص متهمين بالإرهاب، حيث احتل المرتبة الخامسة في القائمة الثالثة من نوعها، اسم حسن علي محمد جمعة سلطان.

وحسن سلطان هو نائب سابق في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيعية التي أعلنت معارضتها للسلطات القائمة في البلاد مع انطلاق الربيع العربي في عدة دول قبل أن تتطور مسيرة حياته السياسية إلى إسقاط جنسيته في العام 2015 بتهم دعم الإرهاب.

كما أن حسن سلطان هو رجل دين معروف في الأوساط الشيعية البحرينية، إذ سبق له أن درس في إيران في ثمانينيات القرن الماضي، لكنه يقيم خارج البحرين منذ سنوات، عندما سافر إلى لبنان في العام 2011 ولم يعد للبحرين منذ ذلك التاريخ.

وعاد اسم حسن سلطان للتداول مجدداً قبل أشهر وبعد اندلاع الأزمة الخليجية، إذ كشفت المنامة أنه على علاقة وثيقة مع النظام القطري، وبثت تسجيلا صوتيا يثبت صحة ادعائها.

وفي التسجيل الصوتي يدور نقاش بين حسن سلطان والمستشار الخاص لأمير قطر، حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، حول الأوضاع الداخلية في البحرين عام 2011، في ذروة الاضطرابات التي شهدها البلد الخليجي الصغير وخلفت قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين.

وتقول وسائل إعلام بحرينية إن التسجيل والحوار الذي دار بين المسؤول القطري والمعارض البحريني عبارة عن “تآمر على إثارة الفوضى في البحرين”، فيما ادعت قطر التي اعترفت بصحة التسجيل فيما بعد بأن الاتصال كان جزءاً من جهودها لحل الاضطرابات في البحرين آنذاك.

وإضافة لارتباط اسم حسن سلطان بأحداث البحرين عام 2011 وما تبعها، فإنه أحد ضيوف وسائل الإعلام الإيرانية أو العربية الممولة من طهران للحديث عن الشأن الداخلي لبلاده.

وتقول تقارير بحرينية إن حسن سلطان “من قيادات الصف الأول في حزب الوفاق منذ أن كان يدرس في إيران عام 1984، و‘نه استمر في التحريض على الحكم في البحرين منذ التسعينيات”.

وتتهمه تلك التقارير بأنه “شارك في الترويج للطائفية وحاول زعزعة الأمن البحريني عبر وسائل الإعلام، كما تسلم أموالاً من حزب الله لينفقها على البحرينيين الهاربين والمطلوبين، كما خطط لتأزيم الأوضاع في البحرين بالتنسيق مع حزب الله اللبناني، ومعروف عنه أنه يتردد على العراق وإيران باستمرار”.

ويعني إدراج حسن سلطان على القائمة المخصصة للأشخاص والكيانات المتهمة بدعم وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه، أنه لا يستطيع دخول أي من الدول الأربع، كما يعني تصنيفه أنه ملاحق من قبل تلك الدول حتى لو تواجد في دول أخرى ترتبط مع دول الرباعية العربية باتفاقات تسليم مطلوبين أو متهمين بالإرهاب.