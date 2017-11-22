رئيس وزراء قطر: لا خلاف مع دول المقاطعة بشأن الحدود والقضايا الأمنية

زعم رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الأربعاء، أنه “لا يوجد خلاف” مع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بشأن الحدود أو قضايا أمنية، مؤكدًا أن “الحوار هو الوسيلة الوحيدة للحل”.

جاء ذلك في تصريحات لتلفزيون قطر في أول مقابلة إعلامية له منذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران 2013.

وفي رده على الأسباب الحقيقية التي دعت للأزمة الخليجية، قال: “لا بد من التأكيد أنه لا يوجد خلاف مع الدول الأربع، سواء على حدود أو جمارك أو قضايا أمنية”.

وأكد آل ثاني أن “الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة بشرط عدم المساس بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأردف: “إن وجدت أي ملاحظة من الدول الأربع، فيجب أن يقدّم كل طرف أدلته، لتتم مناقشتها في ضوء الاحترام المتبادل، الذي تعودنا عليه في اجتماعات مجلس التعاون”.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب.