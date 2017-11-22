اتحاد مصارف الإمارات يطالب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

طالب عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، اليوم الأربعاء، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المرتقب بدء العمل بها بواقع 5% مع مطلع العام الجديد 2018.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، ويتم فرضها على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وقال الغرير في تصريحات للصحفيين، على هامش مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي: “لا بد من تأجيل تطبيق الضريبة خصوصًا أن القطاعات الاقتصادية في الدولة، وعلى رأسها المصارف والتأمين، غير مؤهلة للتطبيق حالياً”.

وتابع الغرير: “لا بد من تأجيل التطبيق 6 أشهر على الأقل بعد إصدار اللائحة التنفيذية، بحيث يتم الانتهاء من إجراءات التطبيق إلكترونيا”.

وبحسب وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس الخوري، من المتوقع أن تجني بلاده ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل: التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية المحلاة.