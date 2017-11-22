تأييد السجن عامين للمعارض البحريني نبيل رجب

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الأربعاء، حكمًا سابقًا بالسجن عامين للمعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب، لإدانته ببضع تهم من بينها “بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة”.

وقال حساب رجب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر – يدار من قبل مقربين منه – إن “محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد الحقوقي نبيل رجب بالسجن سنتين”.

وأشار الحساب إلى أن الحكم على رجب جاء “بسبب إجرائه مقابلات تلفزيونية قال فيها: إن البحرين تمنع المنظمات الحقوقية، والصحافة الدولية من دخول أراضيها، وأن القضاء غير مستقل، وأن الحكومة تأتي بمرتزقة لقمع شعبها، وأن التعذيب ممنهج”.

بدورها أكدت وسائل إعلام بحرينية من بينها جريدة “الأيام” و”أخبار الخليج” في مواقعها الإلكترونية تأييد الحكم ضد رجب.

وقالت إن: “المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أيدت عقوبة الحبس سنتين على نبيل رجب عن جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة”.

ويمكن لرجب الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي في البحرين، بعد الاستئناف.

وقضت محكمة بحرينية، في الـ10 من يوليو/ تموز الماضي، بالسجن عامين لرجب “لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”.

وكان رجب قد تم توقيفه في الـ13 من يونيو/ حزيران 2016، بعد أقل من عام على إصدار عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفوًا خاصًا عنه “لأسباب صحية” في الـ13 من يوليو/ تموز 2015 إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر “تويتر”.