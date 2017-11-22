دبلوماسي كويتي: الأيام المقبلة ستشهد تطورات باتجاه حدوث انفراج في الأزمة الخليجية

تشهد الساحة الخليجية حركة اتصالات نشطة، مع اقتراب موعد انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت الشهر المقبل؛ ما قد يؤدي إلى حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، وفقًا لدبلوماسي كويتي بارز.

وقال سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح، إنه يتوقع أن “تشهد الأيام المقبلة تطورات إيجابية على مستوى المنطقة، تكون مقدمة لحدوث انفراجة في الأزمة الخليجية؛ تساعد في عودة الأمور إلى طبيعتها، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الرأي” الكويتية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد استقبل الثلاثاء، شقيقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.