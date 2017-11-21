استطلاع: أكثرية الشيعة بالبحرين يعارضون حزب الله والحوثيين

أظهر استطلاع للرأي أورده معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن غالبية المسلمين السنة والشيعة في البحرين لا يؤيدون حزب الله اللبناني، والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وبين الاستطلاع الذي نشره المعهد، أمس الاثنين، أن معظم المسلمين السنة يعارضون سياسات إيران، فيما يؤيد معظم الشيعة إقامة علاقات جيدة مع طهران.

وأشار المعهد، إلى أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة مختصة برعايته، وشمل 1000 مواطن بحريني، هو الأول من نوعه في المملكة، وأنه هدف إلى معرفة آراء الطائفتين الرئيستين في البحرين بشأن بضع قضايا داخلية وخارجية.

وكشف الاستطلاع أن 2% فقط من السنة الذين شملهم الاستطلاع، ينظرون بشكل إيجابي لسياسات طهران، في حين يوافق عليها حوالي 68% من الشيعة، وأن نحو 60% من الشيعة الذين تم استطلاعهم قالوا إنه “ينبغي على حكومتهم إقامة علاقات جيدة مع إيران”.

وقال المعهد: “بالمقارنة كانت وجهات نظر السنة والشيعة أقل اختلافًا فيما يتعلق بحلفاء إيران، وخاصة حزب الله والحوثيين”.

وأشار إلى أن الاستطلاع أظهر أن حوالي 95% من السنة و62% من الشيعة لا يؤيدون حزب الله، فيما يعارض 90% من السنة و71% من الشيعة الحوثيين.

وبالنسبة للإخوان المسلمين فإن 32% من السنة يؤيدون الجماعة، في حين كانت النظرة سلبية من قبل جميع الشيعة الذين شملهم الاستطلاع.

وخلص التقرير إلى أن هناك إجماعًا بين المستطلعين، على أن الشيعة في المملكة يشكلون نحو 62% من إجمالي عدد المواطنين البحرينيين، فيما يمثل السنة 38%.